Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: FL - Servicemitarbeiter der Bahn im Bahnhof Flensburg verletzt, bedroht und beleidigt - Bundespolizei sucht Zeugen

Flensburg (ots)

Er wollte eine Fahrkarte haben ohne Geld zu besitzen. Als ein Servicemitarbeiter der Bahn den "Kunden" nicht zufriedenstellen konnte, eskalierte die Situation und endete mit einem verletzten Bahnmitarbeiter, zerstörtes Büromaterial, Beleidigungen und einer heftigen Drohung.

Samstag um 13.30 Uhr betrat ein Mann im Flensburger Bahnhof das Service-Center und verlangte unter Vorlage eines "Inkassobriefes" ein Deutschlandticket. Der diensthabende Bahnmitarbeiter erklärte dem Mann, dass er ihm aufgrund dieses Schreibens und ohne Geldmittel kein Ticket ausstellen könne. Daraufhin wurde der Mann sofort wütend und warf mit einem Kugelschreiberhalter nach dem Servicemitarbeiter, traf ihn allerdings nicht. Jetzt beleidigte der "Kunde" den Bahnmitarbeiter mit heftigen Kraftausdrücken. Weiterhin sehr aufgebracht nahm der Mann einen 15 kg schweren Absperrpfosten (siehe Bild) in die Hand und zertrümmerte damit unter anderem auf dem Tresen stehende Computerteile und Inventar.

Der Servicemitarbeiter flüchtete in einen Hinterraum, bis es im Servicecenter wieder ruhig war. Als er heraustrat, war der Aggressor allerdings immer noch da und warf jetzt mit dem Absperrpfosten auf den Bahnmitarbeiter. Er traf ihn an der Schulter. Mit den Worten: "Jetzt hole ich mein Messer und steche dich ab!" verließ der Mann das Service-Center und den Bahnhof. Die Identität des Mannes blieb unbekannt. Aufgrund der Verletzung an der Schulter musste der Servicemitarbeiter seinen Dienst abbrechen und sich in ärztliche Behandlung begeben. Das Service-Center wurde geschlossen.

Jetzt sucht die Bundespolizei Zeugen von dem Vorfall, die den mutmaßlichen Täter gesehen haben, beschreiben können oder eventuell sogar kennen.

Wer hat den Vorfall am Samstag den 01.02.2025 um 13.30 Uhr im Bahnhof Flensburg beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise zum Täter machen. Er wird wie folgt beschrieben: 189 - 192 cm groß, arabisch aussehend, ca. 30 Jahre alt, Vollbart, grauer Mantel mit roten Nähten, schwarze Halbschuhe mit weißem Logo (vermutlich Nike).

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Flensburg unter der Nummer 0461/31320 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

