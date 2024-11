Polizei Münster

POL-MS: Unfall auf der B51 - alkoholisierter 22-Jähriger kollidiert mit Baustellenschutzplanke und flüchtet verletzt

Münster (ots)

Mittwochnacht (13.11., 01:49 Uhr) hat ein 22-Jähriger unter Einfluss von Alkohol auf der B51 in Richtung Wuppertal die Kontrolle über sein Auto verloren, ist verunfallt und anschließend geflüchtet.

Nach ersten Ermittlungen befuhr der 22-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit den Baustellenbereich der Bundesstraße 51 in Richtung Wuppertal, als er der Fahrbahnführung nicht folgte und in die Baustellenschutzplanke fuhr. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, dieses schleuderte durch den Baustellenbereich und rammte mehrfach die Schutzplanken.

Der Fahrer flüchtete in unbekannte Richtung. Eingesetzte Beamte stellten ihn in der Nähe des Unfallortes. Ein Atemalkoholtest beim 22-Jährigen ergab 1,82 Promille. Ein Drogenvortest verlief ebenfalls positiv. Ein Rettungswagen verbrachte den Fahrer leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Polizisten stellten das Fahrzeug sicher und ein Arzt entnahm dem 22-jährigen Franzosen zwei Blutproben. Da der 22-Jährige über keinen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung genommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell