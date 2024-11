Polizei Münster

POL-MS: Tödlicher Verkehrsunfall auf der A1/Anschlussstelle Osnabrück Hafen - 63-jähriger Mann verstorben

Autobahnpolizeiwache Lotte (ots)

Heute Mittag (12.11., 12:54 Uhr) ist ein 63-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall auf der Abfahrt Osnabrück Hafen der Autobahn 1 verstorben. Nach bisherigen Ermittlungen war der Mann aus Wallenhorst auf der A1 mit einem Kleintransporter in Fahrtrichtung Dortmund unterwegs gewesen. An der Anschlussstelle Osnabrück Hafen kam der Transporter aus bislang ungeklärter Ursache in der Kurve von der Fahrbahn ab und durchbrach eine Betonschutzwand. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Das Unfallaufnahmeteam der Polizei Münster hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Anschlussstelle bleibt für die Dauer der Unfallaufnahme, Bergung und Prüfung der Betonschutzmauer bis voraussichtlich morgen (13.11.) 10 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

