Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verfolgungsfahrt durch Neustadt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 28.08.2024 gegen 22:30 Uhr wollte eine Streife in der Speyerdorfer Straße einen Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterziehen. Als der Fahrer dies bemerkte, versuchte er sich mit ca. 70 km/h der Kontrolle zu entziehen. Die anschließende Verfolgungsfahrt unter Beteiligung mehreren Streifenwagen führt quer durch das östliche Stadtgebiet. Der Pkw-Fahrer fuhr hierbei Spitzengeschwindigkeiten von ca. 140 - 150 km/h. Nach ca. zehn Minuten fuhr der Flüchtende jedoch in eine Sackgasse, wo er durch die Streifen gestoppt und widerstandslos festgenommen werden konnte. Wie sich herausstellte, war der 35-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins. Zudem war der Pkw des Mannes nicht zugelassen und die angebrachten Kennzeichen gehörten nicht zum Fahrzeug. Gegen den Fahrer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Der Pkw des Mannes wurde beschlagnahmt.

Zeugen insb. eventuell gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell