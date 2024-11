POL-MS: Pkw stößt auf der A43 mit Kleinkraftrad zusammen - Autofahrer flüchtig

Münster (ots) - Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, seit dem Beginn des Krieges in Israel und Gaza im vergangenen Oktober hat die Zahl antisemitischer Vorfälle in Deutschland deutlich zugenommen. Wie äußert sich Antisemitismus heute, wie kann man ihn erkennen, und was kann man dagegen tun? Um Aufklärungsarbeit zu leisten, veranstalten ...

mehr