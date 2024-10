Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ravensburg und Polizei /

Am Samstag gegen 18:00 Uhr befand sich der 56-jährige Geschädigte zu Fuß in der Freihofgasse in Richtung Marktplatz, als er vom einem bislang Unbekannten von hinten mit einem nicht näher bekannten Schlagwerkzeug mehrfach auf den Kopf geschlagen wurde. Danach flüchtete der unbekannte Täter in Richtung Fußweg Moorheilbad. Die Verletzungen des 56-jährigen mussten ambulant behandelt werden.

Die Polizei sucht nach dem unbekannten Täter und einem weiteren möglichen Tatbeteiligten. Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 180 bis 185 cm groß und schlank, helle Hautfarbe, schwarzer Vollbart, Glatze. Bekleidet war er mit einem schwarzen Kapuzenpullover, schwarzer Hose und weißen Schuhen. Die weitere Person ist ca. 170 cm groß und war ebenfalls dunkel gekleidet.

Die Staatsanwaltschaft Ravensburg und die Kriminalpolizei Biberach haben die Ermittlungen zur Tat und den möglichen Hintergründen aufgenommen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern und zum Tatgeschehen geben können. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Biberach unter der Telefonnummer 07351/447-0 in Verbindung zu setzen.

