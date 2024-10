Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (RT) Kirchheim unter Teck

BAB 8 - 50-Jähriger fährt ungebremst auf Stauende auf

Autobahn Richtung Stuttgart für drei Stunden voll gesperrt

Ulm (ots)

Am Montag gegen 19.45 Uhr gingen bei der Polizei über Notruf mehrere Anrufe zu einem großen Unfall auf der Autobahn 8 im Bereich Kirchheim Teck ein. Beim Eintreffen der Streifen waren die verunfallten Fahrzeuge über alle drei Fahrstreifen in Richtung Stuttgart verteilt und die Autobahn in diese Richtung vollständig blockiert. Der Sachverhalt stellte sich folgendermaßen dar: Ein 50 Jahre alter Sprinterfahrer hatte das vor ihm liegende Stauende übersehen und war ungebremst auf eine 21 Jahre alte Fahrerin eines Hyundais aufgefahren. Auf Grund der Stärke des Aufpralls schleuderte der Hyundai in einen BMW mit seiner 23-jährigen Fahrerin und kam dann rechts in der Schutzplanke zu stehen. Beim Eintreffen der Polizei war der Fahrer des Sprinters nicht mehr an der Unfallstelle. Zeugen konnten lediglich berichten, dass die Person männlich war und von der Autobahn zu Fuß geflüchtet ist. Verstärkte Suchmaßnahmen mit Hilfe eines Polizeihubschraubers blieben bislang erfolglos. Die Autobahn musste für die Unfallaufnahme und zu Reinigungsmaßnahmen für drei Stunden in Richtung Stuttgart voll gesperrt werden. Der Gesamtschaden beträgt circa 22.000 Euro. An der Unfallstelle waren 26 Personen der Feuerwehr Kirchheim-Nabern vor Ort. Außerdem drei Rettungswagen und ein Notarztfahrzeug. Die Autobahn-GmbH war zum Absperren und Reinigen der Autobahn vor Ort. Die Fahrerin des Hyundais wurde durch den Unfall leicht verletzt und kam in ein umliegendes Krankenhaus. Der Verkehrsdienst Mühlhausen ermittelt und sucht nach Zeugen. Bei sachdienlichen Hinweisen zum Unfall oder auch zum flüchtigen Fahrer wenden sie sich bitte unter der Telefonnummer: 0733596260 an den Verkehrsdienst Mühlhausen. Der Fahrer sieht nun einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung entgegen.

