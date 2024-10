Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Deggingen - Autos stoßen zusammen

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montag bei Reichenbach.

Ulm (ots)

Kurz nach 10 Uhr fuhr der Fahrer eines Ford Mondeo von Schlat in Richtung Reichenbach. In einer Rechtskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. In diesem Augenblick kam ihm ein VW Touran entgegen. Dessen 69-jährige Fahrer versuchte noch nach links auszuweichen. Das misslang und die beiden Autos prallten frontal zusammen. Durch den Aufprall schleuderten beide Autos in die Gräben und blieben dort liegen. Die 68-jährige Beifahrerin im VW wurde eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Bei dem Unfall erlitten die beiden Autofahrer, die Beifahrerin im VW und der Beifahrer im Ford schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Auch befand sich ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Autos wurden total beschädigt und mussten geborgen werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro.

+++++++ 2055947

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell