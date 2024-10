Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt NACHTRAG - Gemeinsame Pressemittelung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei

24-Jähriger in Untersuchungshaft

Ulm (ots)

/ Nach einem versuchten Raub am 1.8.2024 dauern die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat an.

Wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5836380) kam es Anfang August in Dornstadt zu einem versuchten Raub, bei dem ein 24-Jähriger leicht verletzt wurde.

Bei den ersten polizeilichen Maßnahmen am Tatort fanden die Ermittler im Auto des Geschädigten rund 10 Kilogramm Haschisch. Weitere Untersuchungen zur genauen Substanzbestimmung der sichergestellten Betäubungsmittel wurden in Auftrag gegeben. Die Polizei Ulm nahm den 24-Jährigen vorläufig fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm erließ am Mittwoch (02.08.2024) der zuständige Richter beim Amtsgericht Ulm einen Haftbefehl gegen den 24-Jährigen wegen des dringenden Tatverdachts der Einfuhr von Drogen in nicht geringer Menge. Der Mann mit niederländischer Staatsbürgerschaft machte bislang keine Angaben zum Tatvorwurf. Er befindet sich derzeit in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen sowie den Tätern des Raubüberfalls dauern an. Aus ermittlungstaktischen Erwägungen konnte der Drogenfund tatzeitnah noch nicht mitgeteilt werden, da ansonsten Folgemaßnahme gefährdet worden wären.

Staatsanwaltschaft Ulm, Michael Bischofberger, Tel. 0731/189-1441

Polizeipräsidium Ulm, Thomas Hagel, Tel.: 0731/188-1111

