Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: UPDATE: Schwerer Verkehrsunfall auf der B41

Idar-Oberstein (ots)

Am Sonntagmittag ereignete sich auf der B41 im Bereich der Verflechtung in Höhe des Stadtteils Enzweiler ein schwerer Verkehrsunfall. Ein aus Richtung Birkenfeld kommender, männlicher Motorradfahrer kollidierte mit einem entgegnenden Hyundai. Infolge der Kollision geriet das Motorrad in Vollbrand. Der Motorradfahrer wurde durch den Rettungsdienst zur ärztlichen Versorgung ins Klinikum Idar-Oberstein verbracht. Nach Aussage der Rettungskräfte besteht aktuell keine Lebensgefahr. Zur abschließenden Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach ein Gutachter beauftragt. Die B41 ist im betreffenden Streckenabschnitt aktuell vollgesperrt. Der Verkehr wird entsprechend abgeleitet. Das brennende Motorrad konnte durch die alarmierte Feuerwehr zügig gelöscht werden. Der Fahrer des Hyundai blieb unverletzt. Die Vollsperrung wurde zwischenzeitlich aufgehoben.

Die Polizei bittet mögliche Unfallzeugen, sich mit hiesiger Dienststelle unter der Telefonnummer 06781-5610 in Verbindung zu setzen.

