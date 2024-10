Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht

Trier (ots)

Am Freitag, den 19.10.2024 gegen 22:00 Uhr kam es im Bereich der Korlinger Höhe (L 143) zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer. Eine Pkw-Fahrerin musste infolge eines riskanten Überholmanövers im Gegenverkehr, in den angrenzenden Grünstreifen ausweichen und kam in diesem zum Stehen. Das verursachende Fahrzeug, ein dunkler BMW, entfernte sich im Anschluss in Richtung der Ortschaft Pluwig. Zeugen des Vorfalls, insbesondere der Fahrer des überholten Fahrzeuges, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier unter der Telefonnummer 0651/9779-5210 in Verbindung zu setzen.

