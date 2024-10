Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Ruhiger Verlauf des Oberligaspiels SC 07 Idar-Oberstein gegen TUS Koblenz

Idar-Oberstein (ots)

Am Samstag, den 19.10.2024, fand in Idar-Oberstein die Fußballbegegnung zwischen dem SC 07 Idar-Oberstein und dem TUS Koblenz statt. Die Sportveranstaltung wurde im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes begleitet. Bereits vor Spielbeginn kam es im Innenstadtbereich von Idar-Oberstein mehrfach zur Sachbeschädigungen mittels Graffiti durch Angehörige der Fanszene von Koblenz. Insgesamt verlief das Spiel jedoch störungsfrei und endete mit einem 3:0 Sieg für den TUS Koblenz. Bei dem Spiel waren nach Angaben des Heimvereines 435 Zuschauer anwesend. Bezüglich der Sachbeschädigungen werden Zeugen gebeten, Hinweise an die Polizei Idar-Oberstein zu übermitteln.

