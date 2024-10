POL-PDTR: glückliches Ende bei nicht alltäglichem Unfall

Heimbach (ots) - Am Donnerstag, den 17.10.2024, kam es zwischen 16 Uhr und 18 Uhr an einem Anwesen im Hohlweg in Heimbach zu einem Diebstahl von Heizkörpern, Duschwannen sowie Heizungsrohren. Die bisher unbekannten Täter nutzen hierfür mutmaßlich einen mit Metallschrott beladenen weißen Pritschenwagen mit Trierer Kennzeichen. Die Schadenshöhe dürfte sich auf ca. 250 Euro belaufen. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat oder dem Fahrzeug Wahrnehmungen gemacht haben, ...

