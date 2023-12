FW-M: Großraumtonnen in Flammen (Neuhausen)

Feuerwehr München

Freitag, 8. Dezember 2023, 1.24 Uhr

Wendl-Dietrich-Straße

In der Nacht auf Freitag haben Anwohner eines Mehrfamilienhauses Flammenschein und Rauch aus Mülltonnen festgestellt.

Einer von ihnen rief die Feuerwehr und berichtete, dass zwei Großraumtonnen in Brand seien. Die kurz darauf eingetroffenen Einsatzkräfte verlegten Schläuche in den Hinterhof. Ein Atemschutztrupp konnte die Flammen mit einem C-Rohr schnell löschen. Abschließend wurde der Unrat mit Dunghaken etwas verteilt und Glutnester abgelöscht. Zwei Tonnen wurden durch den Brand komplett zerstört, eine weitere Tonne wurde in Mitleidenschaft gezogen. Durch den frühen Notruf konnte ein größerer Schaden vermieden werden. Verletzt wurde niemand.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie die Brandursache sind derzeit unklar, die Polizei ermittelt.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

