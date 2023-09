Polizei Dortmund

POL-DO: "Ihre Polizei vor Ort" - erfolgreiches Format wird erweitert!

Dortmund (ots)

Seit dem 26. August 2022 ist die Dortmunder Polizei an wechselnden Örtlichkeiten in der Nordstadt und in Lünen mit einer wöchentlichen Bürgersprechstunde präsent.

Diese Sprechstunde stand anfänglich unter dem Motto "Talk with a Cop" und fand zunächst in der Nordstadt statt, wurde dann ab März 2023 mit dem Namen "Ihre Polizei vor Ort!" fortgesetzt und wird nun auch noch erweitert.

Ab September 2023 wird dieses Format auf die 13 Wachstandorte im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Dortmund ausgeweitet.

Den Dortmunder Bürgerinnen und Bürger wird so im gesamten Stadtgebiet ein Gesprächsangebot unterbreitet, auf das sie zurückgreifen können, um über ihre Ängste, Sorgen und Nöte zu berichten. Der gemeinsame Austausch soll hier im Vordergrund stehen und die Bindung zwischen der Bevölkerung und der Polizei stärken.

"Wir nutzen diese mobile Sprechstunde der Polizei seit über einem Jahr in Dortmund und in Lünen. In den bereits stattgefundenen Terminen haben wir erkennen können, dass die Bürgerinnen und Bürger "Ihre Polizei vor Ort" sehr gut angenommen haben. Daher haben wir uns dazu entschieden, dieses erfolgreiche Format auch in den anderen Wachbereichen einzuführen.", mit diesen Worten begrüßt der Leiter der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz, LPD Achim Stankowitz die Ausdehnung des Gesprächsformates.

Auch Polizeipräsident Gregor Lange ist froh über die Erweiterung der Sprechstunde: "Grundlage einer erfolgreichen Polizei ist ein gutes Verhältnis zu der Bevölkerung. Für unsere Arbeit sind wir oftmals auf die Hinweise der Bürgerinnen und Bürger angewiesen. Wir möchten in diesem Format daher diese Bindung stärken, für Transparenz in die polizeiliche Arbeit sorgen und auf die Wünsche unserer Gesellschaft eingehen. Die bisherige Resonanz zu den Terminen ist durchweg gut und ich bin überzeugt davon, dass "Ihre Polizei vor Ort" auch in den anderen Wachstandorten für interessante Gespräche sorgen wird.".

In einer eingerichteten, unter der Leitung vom Ersten Polizeihauptkommissar Detlef Rath stehenden Arbeitsgruppe, wurden die bisherigen Abläufe in einem mehrmonatigen Prozess analysiert und evaluiert, sodass "Ihre Polizei vor Ort!" nun optimiert im gesamten Stadtgebiet Dortmund und Lünen an den Start gehen kann.

Die geplanten Termine finden Sie für alle Wachbereiche auf unserer Internetseite:

https://dortmund.polizei.nrw/artikel/ihre-polizei-vor-ort-wir-in-dortmund-und-luenen

