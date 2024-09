POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit Beteiligung einer Straßenbahn - PM Nr. 2

Heidelberg (ots) - Wie bereits berichtet, kam es kurz nach 19.35 Uhr, in einem Hotel in der Bergheimer Straße in Heidelberg zu einem Küchenbrand. Nach derzeitigem Erkenntnisstadt wurde der Küchenbrand vermutlich durch einen technischen Defekt an einer Beleuchtungseinrichtung ausgelöst. Durch die alarmierte Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Das Personal und die Hotelgeäste hatten das Gebäude zuvor ...

