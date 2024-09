Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg - Küchenbrand in Heidelberger Hotel - PM Nr. 2

Heidelberg (ots)

Wie bereits berichtet, kam es kurz nach 19.35 Uhr, in einem Hotel in der Bergheimer Straße in Heidelberg zu einem Küchenbrand. Nach derzeitigem Erkenntnisstadt wurde der Küchenbrand vermutlich durch einen technischen Defekt an einer Beleuchtungseinrichtung ausgelöst. Durch die alarmierte Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Das Personal und die Hotelgeäste hatten das Gebäude zuvor eigenständig verlassen. Durch den Brand bzw. die Rauchentwicklung wurde keine Personen verletzt. Da nur die Küche von dem Brand betroffen war, konnten die Gastbereiche nach Abschluss der Maßnahmen um 21.20 Uhr wieder freigegeben werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell