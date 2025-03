POL-OS: Georgsmarienhütte/Holzhausen: Einbruch bei Bäckerei - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots) - Die Polizei Osnabrück sucht Zeugen nach einem schweren Raub, der sich am Samstagabend gegen 20.30 Uhr in einem Supermarkt am Östringer Weg, Ecke Rostocker Straße, ereignete. Ein unbekannter Mann bezahlte zunächst an der Kasse, bedrohte den 23-jährigen Kassierer dann mit einem Messer und forderte ihn zur Herausgabe von Bargeld auf. Anschließend ...

