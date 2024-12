Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbrecher unterwegs

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Dinkelwiesen;

Tatzeit: 13.12.2024, zwischen 14.45 Uhr, und 19.15 Uhr;

In ein Haus eingedrungen sind bislang Unbekannte in Gronau. Die Einbrecher beschädigten die Glasscheibe einer Terrassentür und gelangten so in das Gebäude an der Straße Dinkelwiesen. Zu der Tat kam es am Freitag zwischen 14.45 Uhr und 19.15 Uhr. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnten keine Angaben zu einem möglichen Diebesgut gemacht werden. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (ms)

