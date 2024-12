POL-BOR: Gronau - Unbekannte entwenden Anhänger

Gescher (ots) - Tatort: Gescher, Velener Straße; Tatzeit: zwischen 12.12.2024, 22.00 Uhr, und 13.12.2024, 07.00 Uhr; Einen Zigarettenautomaten zu sprengen versucht haben Unbekannte in Gescher. Dabei wurde der an der Fassade eines Restaurants angebrachte Automat erheblich beschädigt. Zu dem Geschehen kam es in der Nacht zum Freitag an der Velener Straße. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. ...

