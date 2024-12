POL-BOR: Ahaus - Leichtkraftfahrer bei Unfall verletzt

Vreden (ots) - Tatort: Vreden, Süringstraße; Tatzeit: 12.12.2024, zwischen 15.00 Uhr und 17.20 Uhr; Sich Zugang zu einer Wohnung verschafft haben sich Unbekannte in Vreden. Die Täter hebelten am Donnerstagnachmittag eine Tür auf und gelangten so in das Innere der Wohnung an der Süringstraße. Ob etwas entwendet wurde, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht bekannt. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in ...

