Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Ottenstein - Einbruch in Firmengebäude

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus-Ottenstein, Solmsstraße;

Tatzeit: zwischen 12.12.2024, 18.00 Uhr, und 13.12.2024, 07.25 Uhr;

Gewaltsam in eine Firma eingedrungen sind Unbekannte in Ahaus-Ottenstein. Um in das Gebäude an der Solmsstraße zu gelangen, hebelten sie in der Nacht zum Freitag die Haupteingangstür auf. Im Inneren des Objekts öffneten sie weitere Türen unter Anwendung von Gewalt und durchsuchte sämtliche Räume und Schränke. Zu einem möglichen Diebesgut war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nichts bekannt. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

