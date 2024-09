Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mehrere Brände - Zwei Tatverdächtige festgenommen

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen: Mehrere Brände - Zwei Tatverdächtige festgenommen

In der Recklinghäuser Innenstadt haben am Wochenende mehrere Müllcontainer gebrannt. Außerdem musste ein Feuer an einer Friedhofskapelle an der Straße Hintere Gärten gelöscht werden. Die Polizei hat zwei Tatverdächtige festgenommen: Einen 32-jährigen sowie einen 34-jährigen Mann - beide ohne festen Wohnsitz.

Ein möglicher Zusammenhang der Brände wird geprüft. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise, die zur Aufklärung beitragen können. Wer Angaben zu den Bränden oder zu verdächtigen Beobachtungen an den Brandorten machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

Der Brand an der Friedhofskapelle brach gegen 20.15 Uhr am Samstagabend aus. Eine Fensterfront und die Außenfassade wurden dabei beschädigt. In der Nacht von Sonntag auf Montag brannten Container auf der Augustinessenstraße (gegen 0.20 Uhr), im Bereich Schaumburgstraße/Kunibertistraße (gegen 1 Uhr) und auf der Heilig-Geist-Straße (gegen 3.30 Uhr). Neben den Containern wurde auch eine Hausfassade sowie ein Fahrzeug beschädigt. Die genauere Schadenshöhe steht noch nicht fest. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell