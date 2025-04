POL-OS: Osnabrück: Erneut ein Ehering aufgefunden- Besitzer gesucht

Osnabrück (ots) - Am frühen Sonntagmorgen gerieten mehrere Müllcontainer gegen 04:25 Uhr an einem Gebäude der Universität an der Lise-Meitner-Straße in Brand. Die Mülltonnen wurden dabei vollständig zerstört. Nur etwa eine halbe Stunde später kam es an der Artilleriestraße zu einem weiteren Brand. In diesem Fall brannten die Mülltonnen eines Mehrfamilienhauses. Auch hier wurden die Mülltonnen vollständig ...

