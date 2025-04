POL-OS: Georgsmarienhütte: Zeugen gesucht nach Einbruch in Wohnhaus

Osnabrück (ots) - In der Zeit von Dienstagnachmittag 17.00 Uhr bis Mittwochmorgen 08.25 Uhr, kam es zu einem Einbruch in der Klusstraße. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Büroräumen und durchsuchten das Innere des Objekts nach Diebesgut. Anschließend flüchteten die Kriminellen mit diversen entwendeten Werkzeugen in unbekannte Richtung. ...

mehr