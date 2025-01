Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Baucontainer

Konz (ots)

Im Zeitraum Mittwoch,29.01.2025 17:00 Uhr bis Donnerstag, 30.01.2025 07:00 Uhr, kam es in der Rudolf-Diesel-Straße 6 in 54329 Konz-Könen zu einem Einbruchsdiebstahl in einen Baucontainer auf dem Firmengelände der Firma Elatec. Der/die Unbekannten Täter haben mittels bisher unbekanntem Schneidwerkzeug, vermutlich (Akku-)Trennschleifer, das Vorhangschloss sowie den Metallriegel der Zutrittstür des Containers aufgeschnitten und sich so Zutritt verschafft. Im Inneren entwendeten sie aus den dortigen Werkzeugkoffern die Maschinen und Geräte. Die Gesamtschadenshöhe liegt geschätzt im mittleren, vierstelligen Bereich.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Konz in Verbindung zu setzen.

