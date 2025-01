Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zwei Diebstähle von Geldkassetten in Trier - Möglicher Zusammenhang vermutet

Trier (ots)

In zwei Fällen von Geldkassettendiebstählen am gestrigen Dienstag, 28.01.2025 hat die Polizeiinspektion Trier die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Der erste Fall hatte sich in den Vormittagsstunden in der Paulinstraße ereignet. Dort war auf dem Parkplatz Liegenschafts- und Baubetreuung im Bereich der Hausnummer 58 eine offensichtlich zerstörte Geldkassette und verstreutes Münzgeld aufgefunden worden. Die Geldkassette hatte zuvor Spendengelder enthalten und war vom unbekannten Täter mutmaßlich gegen eine Wand geworfen worden, um an das Scheingeld zu gelangen. Zu dieser Tat fehlen bisweilen jegliche Anhaltspunkte zur Ermittlung des Täters.

Möglicherweise könnte aber ein Tatzusammenhang zu einem weiteren Diebstahl bestehen, der am gleichen Tag gegen 13.25 Uhr in der Saarstraße in einem Bio-Markt verübt wurde. Hier hatte eine Personengruppe die Trinkgeldkasse gestohlen und sich zu Fuß aus dem Markt entfernt. Ein aufmerksamer Kunde hatte die Verfolgung auf und konnte kurz später beobachten, wie die Gruppe auf dem Viehmarktplatz die Kassette aufbrach und das Geld entnahm. Vor Ort konnten weitere Gegenstände sichergestellt werden, die den Tatverdächtigen zuzuordnen sind. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei Männer (20-30 Jahre alt) sowie um zwei Frauen, die als etwas jünger beschrieben wurden. Alle Personen sollen ein osteuropäisches Erscheinungsbild gehabt haben.

Zeugen, die zu den geschilderten Taten Beobachtungen gemacht haben, bzw. sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Wache der PI Trier unter 0651-983/44150 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell