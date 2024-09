POL-PDNR: Radlader aus Halle entwendet

Leubsdorf-Hesseln (ots) - Am Dienstagabend befuhr ein 15-jähriger Fahrradfahrer die L 254 aus St.-Katharinen kommend in Fahrtrichtung Weißfeld. In Höhe der Gemarkung Hesseln stürzte der Jugendliche aufgrund eines Fahrfehlers und verletzte sich schwer. Der junge Radfahrer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein EPHK Veit Doll Telefon: 02644-943-0 Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur ...

