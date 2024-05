Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Mitwick

Versuchter Tageswohnungseinbruch

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am 07.05.2024, in der Zeit von 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr, in ein Zweifamilienhaus in der Bauerschaft Mitwick in Dülmen ein. Hierzu schlugen sie eine Glasscheibe einer rückwärtig gelegenen Terrassentür ein und versuchten so ins Innere des Hauses zu kommen. Dies gelang ihnen augenscheinlich aber nicht.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

