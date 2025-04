Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Flucht ist zwecklos - Zeugensuche

Erfurt (ots)

Aufgrund des Hinweises eines aufmerksamen Bürgers über eine mögliche Trunkenheitsfahrt sollte Freitagabend ein grauer Pkw Mercedes einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hiermit war der 49-jährige Fahrer jedoch nicht einverstanden und flüchtete rücksichtslos und massiv verkehrsgefährdend beginnend am Binderslebener Knie über die Bundesstraße 4 in Richtung Norden. Bei Spitzengeschwindigkeiten von beinahe 180km/h kam neben zahlreichen Funkstreifenwagen auch der Polizeihubschrauber bei der Verfolgung zum Einsatz. Diesem Fahndungsdruck konnte der offensichtlich alkoholisierte Erfurter letztlich nicht standhalten, so dass seine Fahrt in Vehra endete, nachdem er zuvor ein am Fahrbahnrand geparktes Auto in Gebesee touchiert und erheblich beschädigt hatte. Als Konsequenzen für sein Fehlverhalten folgten für ihn nunmehr eine Blutentnahme, die Sicherstellung seines Führerscheins sowie Fahrzeugschlüssels und eine Anzeige aufgrund diverser Verkehrsstraftaten.

Die Erfurter Polizei bittet in diesem Zusammenhang darum, dass sich etwaig weitere gefährdete Verkehrsteilnehmer oder unbeteiligte Zeugen unter Benennung der Einsatznummer 25136892 melden. (AS)

