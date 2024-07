POL-PPTR: Passanten in der Trierer Fußgängerzone bespuckt

Kirschweiler (ots) - Am heutigen Vormittag, 25. Juli, gegen 11:45 Uhr, stoppten uniformierte und zivile Kräfte der Polizeiinspektion Idar-Oberstein ein Fahrzeug nahe des Golfplatzes in Kirschweiler und nahmen den 34-jährigen Fahrzeugführer vorläufig fest. Der Beschuldigte steht unter Verdacht seine Lebensgefährtin am Vorabend bedroht zu haben und möglicherweise im Besitz einer Waffe zu sein. Die Ermittlungen dauern ...

mehr