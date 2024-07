Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Verkehrsunfall durch Falschfahrer mit Unfallflucht- keine Verletzten

Hasborn (ots)

Um 10.00 Uhr ging die Meldung über einen Falschfahrer auf der BAB 1 in Richtung Saarbrücken bei hiesiger Leitstelle ein. Der helle Minivan mit belgischem Kennzeichen ist auf der Richtungsfahrbahn Saarbrücken in Richtung Koblenz gefahren. Ein auf dem linken Fahrstreifen fahrender PKW erkannte den Falschfahrer und wich diesem nach rechts aus. Hierbei kam der PKW von der Fahrbahn ab und geriet gegen die Leitplanke. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der Falschfahrer wendete sein Fahrzeug und fuhr, nun wieder in richtiger Fahrtrichtung, davon. Zuvor wurden bereits 2 weitere Fahrzeugführer durch den Mini-Van gefährdet. Im Rahmen den sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifen der umliegenden Dienststellen konnte durch eine Streife der PI Bitburg der PKW auf der BAB 60 festgestellt und auf dem Parkplatz Nimstal einer Kontrolle unterzogen werden. Der 84-jährige PKW-Fahrer wird sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht zu verantworten haben. Der Führerschein wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt.

Zeugen und weitere Fahrende, die durch den Falschfahrer gefährdet wurden (Geschädigte) werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Schweich unter 06502-9165-10 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell