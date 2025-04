Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ausgeraubt, Hinweise erbeten

Offenburg (ots)

Drei bislang unbekannte Männer sollen am Samstagabend in ein Wohnhaus "In der Gifiz" eingedrungen sein und die beiden im Haus befindlichen Bewohner ausgeraubt haben. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die drei Maskierten kurz vor 21 Uhr plötzlich in der Wohnung des Ehepaars gestanden und Geld gefordert haben. Hierbei sei der Mann des Ehepaars auch geschlagen und leicht verletzt worden. Nachdem die Täter das Haus nach Wertsachen durchsucht hatten, gelang ihnen mit mehreren Uhren und Bargeld unerkannt die Flucht. Das Trio könnte mit Fahrrädern vom Ort des Geschehens geflüchtet sein. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Hinweisgeber, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht oder verdächtige Personen beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 zu melden.

/wo

