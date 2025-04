POL-OG: Mahlberg, A5 - Sperrung und Ausleitung nach Verkehrsunfall - Nachtragsmeldung

Ringsheim (ots) - Die Polizei hat nach einem Einbruch in einen Kosmetiksalon in der Hauptstraße die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen sollen sich bislang unbekannte Täter vergangene Woche zwischen Freitagnachmittag 17 Uhr und Samstagmorgen 08:30 Uhr gewaltsam Zutritt in die Geschäfts- sowie angrenzenden Kellerräumlichkeiten verschafft und diese durchsucht haben. Der genaue Diebstahl- und Sachschaden ...

