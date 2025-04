Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mahlberg, A5 - Sperrung und Ausleitung nach Verkehrsunfall

Mahlberg, A5 (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen dem Tank- und Rasthof Mahlberg und der Anschlussstelle Ettenheim sorgt aktuell für einer Vollsperrung der A5. Am heutigen Montagvormittag gegen 10 Uhr kam es zu einer Kollision zwischen einem Mercedes und einem Wohnmobil, welches in der Folge in Seitenlage quer auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Die Insassen der verunfallten Fahrzeuge wurden durch Kräfte des Rettungsdienstes zu weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Genauere Erkenntnisse zum Unfallhergang und der möglichen Verletzungsgrade der Beteiligten liegen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vor und sind Gegenstand der laufenden Unfallermittlungen. Die A5 bleibt bis auf Weiteres in Fahrtrichtung Basel voll gesperrt. Eine Ausleitung des Verkehrs wurde an der Anschlussstelle Lahr eingerichtet. /am

