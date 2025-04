Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau, Nonnenweier - Einbruchsdiebstahl

Schwanau, Nonnenweier (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher sind zwischen Freitagmittag, 12:30 Uhr und Sonntagmittag, 13 Uhr in das Gebäude der Ortsverwaltung in der Wittenweiererstraße und in eine sich dort befindliche Zahnarztpraxis eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen sind die Täter durch ein Fenster in das Gebäude gelangt. Anschließend sollen sich diese durch Aufhebeln von Türen Zutritt in die Büroräumlichkeiten der Ortsverwaltung verschafft und diese nach Diebesgut durchsucht haben. Daraufhin sollen sich die Einbrecher auch Zugang in die darüber befindlichen Praxisräume verschafft haben, welche sie ebenfalls durchsuchten und Bargeld entwendeten. Die Beamten des Polizeipostens Schwanau haben die Ermittlungen aufgenommen und sind nun auf der Suche nach Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben könnten. Es wird um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 07824 6629910 gebeten.

