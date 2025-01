PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Auseinandersetzung in Gemeinschaftsunterkunft +++ Einbruch in Gaststätte scheitert +++ Verkehrsunfall mit verletzter Person

Limburg (ots)

1. Auseinandersetzung in Gemeinschaftsunterkunft,

Limburg, Dietkirchen, Auf der Heide, Dienstag, 7.1.2025, 4:45 Uhr

(cw)Am frühen Dienstagmorgen eskalierte in einer Gemeinschaftsunterkunft in Limburg eine Auseinandersetzung. Dabei wurde auch ein Messer eingesetzt.

Gegen 4:45 Uhr geriet ein 40-Jähriger mit Mitarbeitenden der Einrichtung in Streit. Dieser ließ sich nicht beruhigen und griff zu einem Messer und bedrohte die Angestellten der Einrichtung. Als die Streifen vor Ort eintrafen, wurde der Mann widerstandslos festgenommen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

2. Einbruch in Gaststätte scheitert,

Hadamar, Am Elbbachufer, Sonntag, 5.1.2025, 22:40 Uhr bis Montag, 6.1.2025, 13 Uhr

(cw)Zwischen Sonntag, 22:40 Uhr bis Montag, 13 Uhr versuchten Unbekannte, in der Straße "Am Elbbachufer" in Hadamar, in eine Gaststätte einzubrechen. Dabei scheiterten zu an der Eingangstür, welche sie aufzubrechen versuchten. Dabei richteten sie Sachschaden an, mussten aber unverrichteter Dinge wieder flüchten. Sollten Sie Zeugin oder Zeuge der Tat geworden sein, werden Sie gebeten, sich bei der Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

3. Verkehrsunfall mit verletzter Person,

Limburg, Ahlbach, Dehrner Straße, Jahnstraße, Montag, 6.1.2025, 14:45 Uhr

(cw)Am Montagnachmittag kollidierten in Limburg zwei Fahrzeuge. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Gegen 14:45 Uhr befuhr eine 26-Jährige die Dehrner Straße aus Richtung Ahlbach kommend. Auf Höhe der Jahnstraße musste ein 39-Jähriger verkehrsbedingt anhalten, was die Frau übersah und auf das Fahrzeug des Mannes auffuhr. Die Fahrerin wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Fahrzeug der 26-Jährigen war nicht länger fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf über 10.000 Euro geschätzt.

