POL-LM: Bewohner überraschen Wohnungseinbrecher +++ Diebstahl aus PKW +++ Wahlplakat beschädigt +++ Auf schneeglatter Straße mit Gegenverkehr kollidiert

Bewohner überraschen Wohnungseinbrecher +++ Diebstahl aus PKW +++ Wahlplakat beschädigt +++ Auf schneeglatter Straße mit Gegenverkehr kollidiert

1. Bewohner überraschen Wohnungseinbrecher, Hadamar, Niederhadamar, Freiherr-vom-Stein-Straße, Freitag, 3.1.2025, 15:55 Uhr bis 16:03

(cw)Am Freitagnachmittag überraschten Anwohner in Hadamar zwei Einbrecher.

Gegen 15:55 Uhr drangen zwei Täter durch eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Niederhadamar ein. Jedoch hatten sie nicht mit aufmerksamen Nachbarn gerechnet, welche die Tat beobachten konnten und sofort die Polizei informierten. Zeitgleich erschienen auch die Anwohner am Haus, so dass die beiden Einbrecher in Richtung Mainzer Landstraße flüchten mussten. Eine Person wird als männlich beschrieben. Er sei etwa 1,80 Meter bis 1,90 Meter groß und habe eine normale Statur gehabt. Die zweite Person sei weiblich gewesen, etwa 1,65 Meter groß mit langen braunen Haaren. Bekleidet gewesen war sie mit einer braun/beigen längeren Winterjacke und einer Tasche mit über die Schulter gehängten Riemen. Hinweise auf die beiden Einbrecher nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

2. Diebstahl aus PKW,

Limburg, Eschhofen, Sportplatzstraße, Samstag, 4.1.2025, 12 Uhr bis Sonntag, 5.1.2025, 3:43 Uhr

(cw)Langfinger machten sich am Wochenende an einem PKW in Limburg zu schaffen und stahlen eine Geldbörse.

Zwischen 12 Uhr und 3:43 Uhr öffneten Unbekannte die Beifahrertür eines in der Sportplatzstraße in Eschhofen abgestellten lilafarbenen Audi. Aus dem Innenraum stahlen die Täter anschließend eine Geldbörse und machten sich damit aus dem Staub.

3. Wahlplakat beschädigt,

Bereich Hadamar, Kreuzung der Kreisstraßen 459 und 498, Samstag, 4.1.2025, 7 Uhr bis 14:50 Uhr

(cw)Am Samstag beschädigten Unbekannte an einer Kreuzung der Kreisstraßen 459 und 498 bei Hadamar ein Wahlplakat.

Der oder die Unbekannten beschädigten zwischen 7 Uhr und 14:50 das an der, von Faulbach nach Niederweyer führenden, Straße aufgestellte Wahlplakat, indem sie unter anderem das Bild des Politikers verunstalteten. Die Kriminalpolizei Limburg bittet unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 um Hinweise in der Sache.

4. Auf schneeglatter Straße mit Gegenverkehr kollidiert, Bereich Mengerskirchen, Landesstraße 3046 in Richtung Waldernbach, Freitag, 3.1.2025, 21:53 Uhr

Am späten Freitagabend kam es auf der Landestraße 3046 bei Mengerskirchen auf schneeglatter Fahrbahn zu einer Kollision zweier Fahrzeuge. Der 22-jährige Fahrer eines BMW befuhr um 21:53 Uhr die L 3046 von Mengerskirchen kommend in Richtung Waldernbach. Im Bereich der "Seeweiherkurve" verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte er mit dem VW eines 53-Jährigen. Er und seine beiden Mitfahrenden wurden dabei leicht verletzt, mussten aber nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf 11.000 Euro.

