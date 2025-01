PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Fahrradfahrer verstorben - Zeugen gesucht

Limburg (ots)

Fahrradfahrer verstorben - Zeugen gesucht,

Limburg, Lindenholzhausen, Donnerstag, 2.1.2025, 9 Uhr bis 12 Uhr

(cw)Am gestrigen Donnerstag verstarb in Limburg ein 18-jähriger Mann, nachdem er ersten Ermittlungen zufolge zuvor mit einem Fahrrad gestürzt war. Die Polizei sucht Zeugen und den Unfallort.

Nach den bisherigen Ermittlungen verlies der junge Mann aus Limburg gegen 9 Uhr seine Wohnung in Lindenholzhausen, um mit einem Fahrrad nach Limburg zu fahren. Als er gegen 12 Uhr zu Fuß zu seiner Anschrift in der Frankfurter Straße zurückkehrte, teilte er Angehörigen mit, dass er zuvor ohne Fremdeinwirkung mit seinem Fahrrad zu Fall gekommen war. Als der Heranwachsende zunehmend über Schmerzen klagte, wurde er durch Angehörige in ein Krankenhaus gefahren. Dort verschlechterte sich sein Zustand schlagartig und er verstarb kurze Zeit später. Nach aktuellem Ermittlungsstand wird von einem Unfallgeschehen ausgegangen.

Die genaue Fahrtstrecke ist jedoch unbekannt. Für die weiteren Ermittlungen ist es unerlässlich, sowohl den Unfallort und die Wegstrecke zu ermitteln als auch das Fahrrad zu finden. Bei diesem soll es sich um ein dunkelgraues Rad einer unbekannten Marke gehandelt haben. Suchmaßnahmen der Polizei nach dem Fahrrad waren bisher nicht erfolgreich.

Am heutigen Freitag werden weitere umfangreiche Suchmaßnahmen, auch unter Einbeziehung eines Polizeihubschraubers, stattfinden.

Zeuginnen und Zeugen, welche in der Nähe von Limburg-Lindenholzhausen ein solches Fahrrad, eine Person auf einem solchen Fahrrad oder gar den Unfall selbst gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

