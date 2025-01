PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Frontalunfall mit Personenschaden zwischen Villmar und Weyer +++ Carportbrand in Erbach +++ Werkstattbrand in Ellar +++ Brand von Holzanbau in Ohren

Limburg (ots)

1. Frontalunfall mit Personenschaden zwischen Villmar und Weyer

Unfallzeit: Samstag, 04.01.2025, 17:55 Uhr Unfallort: K467 zwischen Villmar und Weyer

Unfallhergang:

(MM) Am Samstagabend kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei PKW. Dabei wurden die Insassen leicht verletzt. Auf der Kreisstraße zwischen Villmar und Weyer stießen im Begegnungsverkehr zwei PKW gegeneinander. Das aus Villmar kommende Fahrzeug geriet in einer Linkskurve ins Schleudern und stieß gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug. Dabei wurden jeweils die beiden 43- und 32-jährigen Fahrer aus Dehrn und Oberbrechen leicht verletzt und wurden ins Krankenhaus verbracht.

Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 38.500,00 EUR.

2. Carportbrand in Erbach

Ereigniszeit: Samstag, 04.01.2025, 09:19 Uhr Ereignisort: 65520 Bad Camberg-Erbach, Rembrandtstraße

Sachverhalt:

(SW) Am Samstagmorgen wurde die Polizei zu Löscharbeiten der Feuerwehr nach Bad Camberg-Erbach hinzugerufen. Vor Ort war die Feuerwehr bereits mit der Löschung eines Carports, das zwischen Garage und Wohnhaus steht, beschäftigt. Das Carport wurde durch das Feuer unbrauchbar und am Gebäude entstand an mehreren Fenstern Sachschaden. Zudem brannte das angrenzende Badezimmer aus. Der Hausbesitzer hätte am Tag zuvor die Aschereste aus dem Kachelofen entfernt und in einer Aluschale unterhalb eines Hasenstalls deponiert, der wiederum unter dem Carport stand.

Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 50.000,00 EUR geschätzt. Verletzt wurde niemand.

3. Werkstattbrand in Ellar

Ereigniszeit: Samstag, 04.01.2025, 16:30 Uhr Ereignisort: 65620 Waldbrunn-Ellar, Hintermeilinger Straße

Sachverhalt:

(SW) Am Samstagnachmittag kam es zu einem Löscheinsatz der Feuerwehr im Ortsteil Ellar. Ein Carport und die angrenzenden Werkstatträumlichkeiten sollen in Brand geraten sein. Bei Ankunft der Polizei stand das Carport bereits in Vollbrand und das Feuer hatte bereits auf die Werkstatt übergegriffen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, bevor die Werkstatt ebenfalls in Vollbrand geraten konnte. Durch das Feuer wurde neben dem Carport und der Werkstatt hochwertige Werkzeuge beschädigt, die in der Werkstatt lagerten. Als Brandursache kommt eine Feuerstelle in Betracht, die Stunden zuvor in Nutzung gewesen wäre.

Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 100.00,00EUR geschätzt. Verletzt wurde niemand.

4. Brand von Holzanbau in Ohren

Ereigniszeit: Samstag, 04.01.2025, 18:53 Uhr Ereignisort: 65597 Hünfelden-Ohren, Camberger Straße

Sachverhalt:

(SW) Am frühen Samstagabend wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Gebäudebrand in Ohren alarmiert. Eine Holzterrasse und der angrenzende aus Holz errichtete Anbau des Wohnhauses gerieten aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Nach Löschung des Brandes war die Statik des Anbaus beeinträchtigt und konnte nicht mehr sicher betreten werden.

Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 150.000,00EUR geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell