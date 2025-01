PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Limburg und der Polizei Limburg - Weitere Ermittlungen nach dem Tod eines 18-Jährigen

Limburg (ots)

Weitere Ermittlungen nach dem Tod eines 18-Jährigen, Ergänzung zur Pressemeldung vom Freitag, 3.1.2025, Limburg, Dienstag, 7.1.2025

(cw)Im Fall des am 02.01.2025 im Krankenhaus Limburg verstorbenen 18-Jährigen wird nach intensiven Ermittlungen der Limburger Polizei von einem Geschehnisablauf ausgegangen, welcher von den zunächst gegenüber der Polizei gemachten Angaben erheblich abweicht.

Wie in der Pressemeldung vom 03.01.2025, 9:47 Uhr beschrieben, erschien der 18-Jährige mit einem Verwandten im Krankenhaus und es wurde von einem Fahrradunfall ohne fremde Beteiligung gesprochen. Die Unfallstelle war nicht bekannt und auch das Fahrrad nicht auffindbar. Daraufhin startete die Polizei Limburg rund um die vermeintliche Fahrstrecke umfangreiche Suchmaßnahmen; mehrere Streifen und ein Polizeihubschrauber waren im Einsatz.

Aufgrund von Zeugenhinweisen, welche nach der Veröffentlichung der Pressemeldung am 03. Januar bei der Polizei eingingen und den fortlaufenden Ermittlungen geht die Limburger Kriminalpolizei davon aus, dass sich der Sachverhalt anders darstellt.

Demnach gibt es gesicherte Erkenntnisse, dass der Verstorbene am 02.Januar bei Umbaumaßnahmen innerhalb einer religiösen Einrichtung in Limburg-Frickhofen mithalf und es dort zu einem Arbeitsunfall kam. Hierbei stürzte eine Mauer ein und der 18-Jährige wurde verletzt. Vor Ort Anwesende versorgten den Verletzten zunächst und ein Verwandter fuhr mit ihm, nachdem sich sein Zustand verschlechterte, in ein Krankenhaus. Hier wurde dann von einem Fahrradunfall berichtet. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen syrischen Staatsangehörigen.

Noch am Wochenende wurde auf Anordnung eines Richters der Ort des Geschehens von der Polizei durchsucht. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass der Mann durch herabfallende Steine der umstürzenden Mauer innerlich stark verletzt wurde und an den Folgen verstarb. Um die genaue Todesursache zu ermitteln, wurde zwischenzeitlich eine Obduktion angeordnet.

Ob, und wenn ja in welcher Form, sich Beteiligte durch ihr Verhalten strafbar gemacht haben, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen und kann erst nach Abschluss dieser beurteilt werden. Warum dem Krankenhauspersonal und auch der Polizei gegenüber zunächst anderslautende Angaben gemacht wurden, ist ebenfalls Teil der Ermittlungen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell