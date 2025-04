POL-OG: Rastatt - Geldbeutel abgenommen, gibt es Zeugen?

Schwanau, Nonnenweier (ots) - Bislang unbekannte Einbrecher sind zwischen Freitagmittag, 12:30 Uhr und Sonntagmittag, 13 Uhr in das Gebäude der Ortsverwaltung in der Wittenweiererstraße und in eine sich dort befindliche Zahnarztpraxis eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen sind die Täter durch ein Fenster in das Gebäude gelangt. Anschließend sollen sich diese durch Aufhebeln von Türen Zutritt in die ...

