POL-OG: Offenburg - Armbanduhr entrissen und gestohlen, Polizei sucht Zeugen

Offenburg (ots)

Einem 83 Jahre alten Mann ist am Freitag von zwei bislang unbekannten Männern beim Gassi gehen seine Armbanduhr gestohlen worden. Laut den Schilderungen des Seniors sei der Vorfall blitzschnell über die Bühne gegangen. Gegen 17:45 Uhr seien im Lubinenweg, wo er mit seinem Hund unterwegs war, zwei junge Männer mit silbernen Fahrrädern an ihm vorbeigefahren. Wenige Minuten später hätten die Männer den 83-Jährigen erneut passiert, allerdings habe dieses Mal einer der beiden das Handgelenk des Opfers ergriffen und ganz fix die daran getragene Armbanduhr im Wert von mehreren Hundert Euro entrissen. Anschließend sei das Duo mit den Fahrrädern und der Uhr in Richtung Malvenstraße geflüchtet. Zurück blieben leichte Hautverletzung am Handgelenk des Überfallenen. Die Flüchtenden sollen graue Pullover getragen haben, weitere Hinweise zu den nun Gesuchten liegen bislang nicht vor. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 bei den Beamten des Polizeireviers Offenburg zu melden.

/wo

