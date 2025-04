POL-NB: Verkehrsunfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen

Barth (ots) - Am 30.03.2025 gegen 00:10 Uhr geriet in der vorpommerschen Stadt Barth im Stadtteil Barth-Süd ein Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in Brand. Die anwesenden Bewohner bemerkten eine starke Rauchentwicklung im Hausflur, warnten sich untereinander, riefen die Feuerwehr und brachten sich in Sicherheit. Die Barther Freiwillige Feuerwehr mit ca. 30 Kameradinnen und Kameraden traf rechtzeitig am Brandort ein ...

