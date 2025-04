LPI-EF: Geplante Sprengung

Sömmerda (ots) - Gestern Nachmittag kam es in Sömmerda zu einem Verkehrsunfall. Eine 74-jährige Fahrradfahrerin fuhr auf dem separaten Radweg an der Erfurter Straße stadtauswärts und querte die Neutorstraße. Hier fuhr gerade ein 35-jähriger Mann mit seinem Pkw Audi an die Einmündung heran und bemerkte die von links kommende bevorrechtigte Radfahrerin scheinbar zu spät. Es kam zur leichten Kollision und die Dame stürzte. Glücklicherweise verletzte sie sich nicht ...

