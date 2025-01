LPI-EF: Fahrräder im Wert von 5.700 Euro gestohlen

Erfurt (ots) - In Erfurt war ein Einbrecher am vergangenen Wochenende in ein Hotel im Ortsteil Linderbach eingebrochen. Der Unbekannte hatte im Tatzeitraum von Samstag bis Montag versucht, eine Tür zur Hotelbar aufzubrechen. Als das Vorhaben jedoch scheiterte, änderte er seinen Plan und durchwühlte stattdessen einen Seminarraum. Aus diesem stahl er einen Lichtbildprojektor im Wert von etwa 200 Euro. Mit seiner Beute flüchtete er in unbekannte Richtung und hinterließ ...

mehr