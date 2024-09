POL Schwaben Nord: Fahrräder entwendet

Augsburg (ots) - Haunstetten - Am Montag (02.09.2024) war 83-Jähriger aus einem Seniorenheim in der Sauerbruchstraße vermisst. Die Polizei fand den Mann und brachte ihn ins Seniorenheim zurück. Gegen 18.00 Uhr verließ der 83-jährige Demenzkranke das Seniorenheim und kehrte nicht mehr zurück. Die Polizei fahndete nach dem Mann im Rahmen einer großangelegten Fahndung und fand ihn in der Inninger Straße. Die Polizei ...

