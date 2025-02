Feuerwehr Minden

FW Minden: Einsturzgefährdetes Carport nach Kollision mit PKW in Dankersen

Minden (ots)

Am Nachmittag wurde die Feuerwehr zu einem PKW Unfall alarmiert. Ein Fahrzeugführer fuhr aus bisher ungeklärter Ursache in ein Carport und streifte das darin geparkte Fahrzeug. Bei der Kollision wurden 3 der Stützpfeiler beschädigt. Der Fahrer des Wagens wurde leicht verletzt und konnte sich an den Unfallhergang nicht erinnern. Er wurde durch den Rettungsdienst in Klinikum Minden gebracht. Das Carport war durch die Beschädigung einsturzgefährdet und wurde durch die Feuerwehr mit Holzbalken und Bohlen gesichert. Um die Bergung des PKW durch ein Abschleppunternehmen zu unterstützen, wurde ein Stützbalken mit der Motorsäge entfernt. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr und die Einheit Meißen mit insgesamt 15 Einsatzkräften.

