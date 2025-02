Feuerwehr Minden

FW Minden: schnelle Brandentdeckung verhindert größeren Schaden

Minden (ots)

Die Feuerwehr Minden wurde am frühen Nachmittag in den Ortsteil Aminghausen alarmiert. Dort sollte es im Dachstuhl eines Wohnhauses brennen. Bei Eintreffen der Kräfte der Feuerwehr wurde eine erhebliche Rauchentwicklung im Dachbereich festgestellt. Die weitere Erkundung ergab, dass es in der Decke im Dachboden brennt. Ein Anwohner hatte bereits erste Löschmaßnahmen ergriffen. Das Feuer hatte sich über einen Deckenbalken weiter ausgedehnt und konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr auf den Entstehungsort begrenzt werden. Ein Teil der Decke wurde dazu entfernt und abgelöscht. Dazu wurden mehrere Trupps unter Atemschutz eingesetzt. Zur Brandursache könne keine Angaben gemacht werden. Dieses ist jetzt Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Eine Schadenhöhe kann ebenfalls nicht genannt werden. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Der Anwohner wurde durch den Rettungsdienst vor Ort untersucht verblieb aber an der Einsatzstelle. Bei diesem Einsatz waren die Berufsfeuerwehr und die freiwillige Feuerwehr Minden mit den Einheiten Aminghausen/Päpinghausen, Leteln und Stadtmitte eingesetzt. Hinzu kam die Sondergruppe Einsatzleitwagen, der Einsatzleitdienst und der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug.

Während des laufenden Einsatzes kam es zu zwei weiteren Alarmierungen. In Gewerbeobjekten hatten unabhängig voneinander die Brandmeldeanlagen ausgelöst. In beiden Fällen konnte keine Auslöseursache ermittelt werden. Die Einsätze wurden durch Einsatzkräfte der Einheit Stadtmitte bearbeitet unterstützt jeweils mit einem Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

