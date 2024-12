Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Autos demoliert

Werdohl (ots)

An der Dammstraße wurden zwei Autos in Mitleidenschaft gezogen. Zwischen Samstagmittag und Sonntagabend haben Unbekannte an einem grauen VW Touran mehrere Fahrzeugteile zerkratzt. An einem roten Renault Twingo wurden die Kennzeichen demontiert, Luft aus den Reifen abgelassen und der Scheibenwischer entfernt. Nun sucht die Polizei Zeugen, die am Wochenende etwas Verdächtiges beobachtet haben. (lubo)

